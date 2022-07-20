Для України доставка західної зброї на фронт стає “логістичним жахом” – WSJ

Липень, 19 в 21:21

Українські військові стикаються з труднощами доставки західної зброї на лінію фронту. Зараз у бій з російськими загарбниками вступають сучасніші й ефективніші західні далекобійні артилерійські знаряддя.

Але їхнє освоєння виявилося серйозною проблемою. Газета The Wall Street Journal пише, що головною причиною стало те, що різні зразки надходять невеликими партіями.

— Нинішній підхід, за яким кожна країна передає батареї частинами, швидко перетворюється на логістичний жах для українських сил, оскільки кожна батарея потребує окремого навчання, технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, — заявили у лондонському Королівському інституті об’єднаних озброєнь.

Західна артилерія, яку отримують українські військові, включає гаубиці M777 із США, Австралії та Канади та самохідні гаубиці, такі як Caesar з Франції та Panzerhaubitze 2000 з Німеччини, а також американські M109 та AHS Krab з Польщі.

Зараз дивляться

— Жодна з цих систем не має стільки спільного… Боєприпаси мають бути взаємозамінними тощо. Але це не так, — сказав експерт Джек Вотлінг.

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Старший аналітик з оборони Rand Corp. Скотт Бостон наголосив, що Україні дали не просто різні види зброї. Адже українських військових в короткий термін треба навчити з нею поводитися та обслуговувати. Він зазначає, що ця зброя складніша, ніж та, яка раніше була на обзроєнні.

— Коли ви переходите на платформи нерадянського походження, ви починаєте мати справу з багатьма речами, які раніше не використовувалися. Багато що з радянської спадщини – це машини, які лагодиш молотком і гайковим ключем, грубою силою, мастилом і молитвою, — сказав Бостон.

За словами Вотлінга, це неповний перелік проблем, з якими стикається Україна під час поводження з різними артилерійськими системами.

Деякі системи мають калібр 39, а деякі – 52, що дає їм різні діапазони. У них різні запасні частини та вимоги до технічного обслуговування, різні механізми завантаження та різні заряди. Існують різні вимоги до навчання для експлуатації та обслуговування систем, а також різні ланцюжки поставок запчастин.

Ще однією проблемою Скотт Бостон називає запчастини. Якщо зброю радянських часів можна розібрати та використати для ремонту іншого обладнання, то для західного озброєння, окрім тих, що надали, немає.