Позор России, она по нас больше бьет: оккупант рассказывает отцу о “славной” артиллерии РФ
В очередном перехваченном ГУР МО Украины телефонном разговоре оккупант рассказывает отцу, как по позициям РФ бьет ВСУ.
– Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно.
Также он рассказывает о “мощной” российской артиллерии.
– А че, артиллерия вам не помогала, что ли?! У нас она ужасная, папа! Она по нам больше шлепает. Позор России!
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К слову, в перехваченном разговоре русский военный рассказывает бабушке, что его подразделение находится “где-то за Изюмом” и они “берут лес”. Также там идет речь о том, что оккупантам руководство подсовывает фиктивные контракты.
Источник: ГУР МО Украины
Фото: Depositphotos