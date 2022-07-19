Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Позор России, она по нас больше бьет: оккупант рассказывает отцу о “славной” артиллерии РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант

В очередном перехваченном ГУР МО Украины телефонном разговоре оккупант рассказывает отцу, как по позициям РФ бьет ВСУ.

– Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно.

Также он рассказывает о “мощной” российской артиллерии.

– А че, артиллерия вам не помогала, что ли?! У нас она ужасная, папа! Она по нам больше шлепает. Позор России!

Сейчас смотрят

К слову, в перехваченном разговоре русский военный рассказывает бабушке, что его подразделение находится “где-то за Изюмом” и они “берут лес”. Также там идет речь о том, что оккупантам руководство подсовывает фиктивные контракты.

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка