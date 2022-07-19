Позор России, она по нас больше бьет: оккупант рассказывает отцу о “славной” артиллерии РФ

Июль, 19 в 16:34

В очередном перехваченном ГУР МО Украины телефонном разговоре оккупант рассказывает отцу, как по позициям РФ бьет ВСУ.

– Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно.

Также он рассказывает о “мощной” российской артиллерии.

– А че, артиллерия вам не помогала, что ли?! У нас она ужасная, папа! Она по нам больше шлепает. Позор России!

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К слову, в перехваченном разговоре русский военный рассказывает бабушке, что его подразделение находится “где-то за Изюмом” и они “берут лес”. Также там идет речь о том, что оккупантам руководство подсовывает фиктивные контракты.

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos