Июль, 18 в 14:06

В телефонном разговоре бабушка российского оккупанта рассказала, что ему руководство подсунуло фиктивный контракт за 2007 год.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

В перехваченном разговоре русский воин рассказывает бабушке, что его подразделение находится “где-то за Изюмом” и они “берут лес”. А еще его рота понесла потери — из 90 человек осталось только 26.

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По его словам, война оказалась совсем не такой, как он ожидал — очень тяжело психологически.

— Спецназовцы зашли, пиз… (взбучки) через час получили и убежали. Вот тебе и спецназовцы. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. Нае… (обманули) нас с деньгами. Вот тебе и государство, – жалуется оккупант.

Говорит, что больше не будет подписывать никакие контракты.

А бабушка рассказала внуку-оккупанту, что показывала его контракт адвокату, на что юрист сказала, что это фиктивные контракты.

— Адвокат смотрела ваши контракты и сказала, что это п… (фиктивная) бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо, – говорит бабушка.

Ранее сообщалось, что российский солдат родом из Бурятии, воевавший в Украине, погиб от рук своих командиров, которые его долго избивали, а затем просто застрелили.

Фото: ГУР Минобороны