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Факти / Україна

Ганьба Росії, вона по нас більше б’є: окупант розповідає батьку про “славну” артилерію РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
окупант

У черговій перехопленій ГУР МО України телефонній розмові окупант розповідає батьку, як по їхніх позиціях б’є ЗСУ.

– Усі скрізь по нас крили. Так, там м’ясо, страшно.

Також він розповідає про “могучу” російську артилерію.

– А що, артилерія вам не допомагала, чи що?! У нас вона жахлива, тату! Вона по нас більше шльопає. Ганьба Росії!

Зараз дивляться

До речі, у телефонній розмові російський вояка розповідає бабусі, що його підрозділ перебуває “десь за Ізюмом” і вони “беруть ліс”. Також там йдеться, що окупантам керівництво підсовує фіктивні контракти.

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos

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