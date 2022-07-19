Ганьба Росії, вона по нас більше б’є: окупант розповідає батьку про “славну” артилерію РФ

Липень, 19 в 16:34

У черговій перехопленій ГУР МО України телефонній розмові окупант розповідає батьку, як по їхніх позиціях б’є ЗСУ.

– Усі скрізь по нас крили. Так, там м’ясо, страшно.

Також він розповідає про “могучу” російську артилерію.

– А що, артилерія вам не допомагала, чи що?! У нас вона жахлива, тату! Вона по нас більше шльопає. Ганьба Росії!

Зараз дивляться

До речі, у телефонній розмові російський вояка розповідає бабусі, що його підрозділ перебуває “десь за Ізюмом” і вони “беруть ліс”. Також там йдеться, що окупантам керівництво підсовує фіктивні контракти.

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos