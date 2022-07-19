Июль, 19 в 20:24

Украинские защитники сбили российскую ракету в Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции области Сергей Болвинов.

— Следователями обнаружена ракета, которой россияне пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области, – отметил он.

Болвинов говорит, что враги совершили обстрел с территории Белгорода примерно в 4 утра. По маркировке ракеты он предположил, что это управляемая зенитная ракета 5В55, ЗРК С300.

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На месте находки продолжаются следственные действия.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВВ Валентин Резниченко сообщил, что ВСУ сбили российский беспилотник Орлан-10 в небе над Днепропетровской областью.

В момент сбития БПЛА пролетал над Криворожским районом.

По данным Генштаба ВСУ, украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг отступил.

Источник: Сергей Болвинов, Валентин Резниченко

Фото: Сергей Болвинов