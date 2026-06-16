Российский военный корабль Адмирал Григорович, вероятно, произвел предупредительные выстрелы вблизи гражданской британской яхты в Ла-Манше.

Об этом пишет The Telegraph.

Инцидент с участием военного корабля РФ в Ла-Манше: что известно

Отмечается, что 16 июня береговая охрана получила сообщение от гражданского судна под британским флагом, которое шло неподалеку от российского военного корабля Адмирал Григорович.

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Британское судно сообщило, что Григорович произвел предупредительные выстрелы после того, как два судна проплыли близко друг к другу в Ла-Манше около 11:40 утра.

По данным издания, Григорович, один из черноморских кораблей Владимира Путина, находился вблизи британских вод в течение нескольких недель. Он, вероятно, сопровождает теневые нефтяные танкеры и находится возле ветроэлектростанции у побережья Саффолка.

Два морских патрульных судна Королевского флота, HMS Mersey и HMS Tyne, следовали за этим фрегатом через Ла-Манш в понедельник днем. Издание отмечает, что инцидент произошел примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Великобритании.

О пострадавших или повреждениях не сообщалось, поэтому яхта продолжает свое плавание через Ла-Манш. Между тем представитель Министерства обороны Великобритании заявил журналистам, что намерен расследовать сообщения о происшествии в канале.

Это уже второй подобный случай с участием российского судна в канале за 72 часа. В воскресенье утром премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал команде Королевской морской пехоты провести операцию по абордажу российского танкера теневого флота SMYRTOS.

Напомним, 9 июня ЕС разрешил военно-морским силам государств-членов производить абордаж подозрительных судов.

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