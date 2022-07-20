Карта бойових дій на 20.07.2022 – ситуація на фронті

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20 липня російські військові намагаються створити умови для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Карта бойових дій в Україні на 20.07.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності ворога Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував.

Під обстрілом зі ствольної та реактивної артилерії перебували райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного й Павлівки Сумської області.

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На Харківському напрямку росіяни обстрілювали райони населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов’янському напрямку з танків та артилерії російські окупанти гатили поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

Ствольну та реактивну артилерію армія РФ застосувала для обстрілу районів населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка на Донецькому напрямку.

Авіаудар зафіксовано неподалік Верхньокам’янського. Штурмом російські війська ідуть у бік Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку російські загарбники вдаються до бойових дій, щоб створити умови для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Зі ствольної, реактивної артилерії й танків цілились окупанти по районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема та завдали авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках Берестового, Вершини й Новолуганського.

Райони Новобахмутівки, Вугледара, Новополя, Полтавки, Гуляйполя, Кам’янського та низки інших населених пунктів на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках також протягом 19 липня перебували під ворожим вогнем.

Авіаудару завдала армія РФ поблизу Авдіївки.

Невдалим для росіян виявилась розвідка боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського.

Не досягнувши успіху, окупанти відійшли.

Доволі високу інтенсивність ворожої розвідки із залученням безпілотників Генеральний штаб України зафісував на Південнобузькому напрямку.

Нині тривають обстріли з обох боків зі ствольної, реактивної артилерії та танків уздовж усієї лінії зіткнення.

Крім того, ворог завдав ракетно-авіаційних ударів у районі Мурахівки Миколаївської області.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет типу Калібр.

Втрати РФ на 20 липня 2022

особового складу – близько 38 750 (+200),

танків ‒ 1 700 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13),

артилерійських систем – 856 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 250 (+2),

засобів протиповітряної оборони – 113,

літаків – 221 (+1),

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),

крилатих ракет – 167,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8),

спеціальної техніки – 70.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.