Июль, 21 в 11:53

По состоянию на 21 июля за последние сутки Россия потеряла еще 100 военных, а с начала полномасштабного вторжения в Украину – около 38 850, сообщает Генштаб ВСУ.

Наибольшие потери украинские военные нанесли врагу на Славянском направлении.

За сутки ВСУ также уничтожили семь боевых бронированных машин, семь беспилотников, четыре танка, три артиллерийских системы и одну РСЗО.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины на 21 июля:

личный состав – около 38850 (+100);

танки – 1 704 (+4);

боевые бронированные машины – 3 912 (+7);

артиллерийские системы – 859 (+3);

РСЗО – 251 (+1);

средства ПВО – 113;

самолеты – 221;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7);

крылатые ракеты – 167;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 781 (+6);

специальная техника – 72 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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