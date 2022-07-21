Липень, 21 в 11:53

Станом на 21 липня за останню добу Росія втратила ще 100 військових, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну – близько 38 850, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найбільших втрат українські військові завдали ворогові на Слов’янському напрямку.

За добу ЗСУ також знищили сім бойових броньованих машин, сім безпілотників, чотири танки, три артилерійські системи та одну РСЗВ.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України на 21 липня:

Особовий склад – близько 38 850 (+100);

танки‒ 1 704 (+4);

бойові броньовані машини – 3 912 (+7);

артилерійські системи – 859 (+3);

РСЗВ – 251 (+1);

засоби ППО – 113;

літаки – 221;

гелікоптери – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7);

крилаті ракети – 167;

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 781 (+6);

спеціальна техніка – 72 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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