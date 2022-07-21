Оккупанты в Боровой на Харьковщине назначили своим гауляйтером участника талант-шоу

Июль, 21 в 19:14

В Харьковской области в Боровской общине оккупанты назначили “руководителем” участника талант-шоу, 52-летнего Сергея Агаркова. Он известен антиукраинской позицией с 2014 года.

Об этом сообщили в Боровской поселковой общине.

– Во временно оккупированной Боровской общине появился новый руководитель оккупационной администрации. На этот раз своим гауляйтером оккупанты назначили харьковчанина с пророссийскими взглядами Сергея Агаркова, — отметили они.

В поселковой общине говорят, что с сайта телеканала СТБ удалось узнать, что он занимался предпринимательской деятельностью, а в 2010 году принимал участие в отборе ко второму сезону шоу Украина имеет талант.

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— Принимал на живот удары топора, засовывал в нос длинные гвозди и глотал горящий факел. С такой же программой он выступал когда-то на концерте в одном из сел Боровской общины, — отметили в общине.

Сайт Миротворец также сообщает, что Агарков открыто выражал свою антиукраинскую позицию с 2014 года, являлся руководителем организации Союз народного единства и одним из авторов сепаратистского проекта Дорожная карта Новороссии. В 2014 году он уехал в Россию.

1 июля украинские СМИ сообщали, что Сергея Агаркова оккупанты назначили “заммэра” во временно захваченном городе Балаклея на Харьковщине.

На российских интернет-ресурсах тогда распространялось видео с помещения Балаклейского городского совета, где самопровозглашенный “заммэра” срывал табличку с именем законного главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

Напомним, что на территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровской ОТГ оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных.

Источник: Боровский поселковый совет

Фото: Боровский поселковый совет