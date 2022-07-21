Окупанти у Боровій на Харківщині призначили своїм гауляйтером учасника талант-шоу

Липень, 21 в 19:14

На Харківщині в Борівській громаді окупанти призначили “керівником” учасника талант-шоу, 52-річного Сергія Агаркова. Він відомий антиукраїнською позицією з 2014 року.

Про це повідомили у Борівській селищній громаді.

– В тимчасово окупованій Борівській громаді з‘явився новий керівник окупаційної адміністрації. Цього разу своїм гауляйтером окупанти призначили харків’янина з проросійськими поглядами Сергія Агаркова, – зазначили вони.

У селищній громаді кажуть, що з сайту телеканалу СТБ вдалося дізнатися, що він займався підприємницькою діяльністю, а у 2010 році брав участь у відборі до другого сезону шоу Україна має талант.

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– Приймав на живіт удари сокири, засовував до носа довгі цвяхи та ковтав палаючий смолоскип. З такою ж програмою він виступав колись на концерті в одному з сіл Борівської громади, – наголосили у громаді.

Сайт Миротворець також повідомляє, що Агарков відкрито висловлював свою антиукраїнську позицію з 2014 року, був керівником організації Союз народної єдності та одним з авторів сепаратистського проєкту Дорожня карта Новоросії. У 2014 році він виїхав до РФ.

1 липня українські ЗМІ повідомляли, що Сергія Агаркова окупанти призначили “заступником мера” у тимчасово захопленому місті Балаклія на Харківщині.

На російських інтернет-ресурсах тоді поширювалось відео з приміщення Балаклійської міської ради, на якому самопроголошений “заступник мера” зривав табличку з іменем законного голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Нагадаємо, що на території одного із сільськогосподарських підприємств Борівської ОТГ окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових.

Джерело: Борівська селищна рада

Фото: Борівська селищна рада