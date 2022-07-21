Июль, 21 в 9:42

Украинские военные накануне нанесли 10 авиационных ударов по вражеским позициям на Юге.

Три из них – из вертолетов и семь – из бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.

Пять раз украинские защитники поразили вражеские опорные пункты, трижды – скопление живой силы и техники в Херсонской области.

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Кроме того, дважды ВСУ попали в боеприпасы в Николаевской и Херсонской областях.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, ликвидировав:

111 российских военных,

гаубицу Мста-Б,

две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С,

беспилотный летательный аппарат типа Элерон,

13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта и еще шести складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Накануне РФ тщетно пыталась силами усиленного взвода провести контратаку в сторону Андреевки и восстановить утраченные позиции в районе Лозового.

Дважды пара российских Ми-8 нанесла авиаудары по Потемкино и близ Ольгино.

Потерь среди украинских военных нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг