Уничтожены командные пункты и склады: какие потери понесла РФ на Юге 20 июля
Украинские военные накануне нанесли 10 авиационных ударов по вражеским позициям на Юге.
Три из них – из вертолетов и семь – из бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.
Пять раз украинские защитники поразили вражеские опорные пункты, трижды – скопление живой силы и техники в Херсонской области.
Кроме того, дважды ВСУ попали в боеприпасы в Николаевской и Херсонской областях.
Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, ликвидировав:
- 111 российских военных,
- гаубицу Мста-Б,
- две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С,
- беспилотный летательный аппарат типа Элерон,
- 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.
Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта и еще шести складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Накануне РФ тщетно пыталась силами усиленного взвода провести контратаку в сторону Андреевки и восстановить утраченные позиции в районе Лозового.
Дважды пара российских Ми-8 нанесла авиаудары по Потемкино и близ Ольгино.
Потерь среди украинских военных нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг