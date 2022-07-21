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Факти / Україна

Знищені командні пункти та склади: яких втрат зазнала РФ на Півдні 20 липня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові напередодні завдали 10 авіаційних ударів по ворожих позиціях на Півдні.

Три з них – із гелікоптерів та сім – із бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

П’ять разів українські захисники уразили ворожі опорні пункти, тричі – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині.

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Крім того, двічі ЗСУ влучили в склади боєприпасів у Миколаївській та Херсонській областях.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань, ліквідувавши:

  • 111 російських військових,
  • гаубицю Мста-Б,
  • дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С,
  • безпілотний літальний апарат типу Елерон,
  • 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Підтверджено знищення командного й командно-спостережного пункту та ще шести складів із боєприпасами в Херсонському, Бериславському й Каховському районах.

Напередодні РФ марно намагалася силами посиленого взводу провести контратаку в бік Андріївки та відновити втрачене положення в районі Лозового.

Двічі пара російських Мі-8 завдала авіаударів по Потьомкіному та поблизу Ольгіного.

Втрат серед українських військових немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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