Знищені командні пункти та склади: яких втрат зазнала РФ на Півдні 20 липня
Українські військові напередодні завдали 10 авіаційних ударів по ворожих позиціях на Півдні.
Три з них – із гелікоптерів та сім – із бомбардувальників та літаків штурмової авіації.
П’ять разів українські захисники уразили ворожі опорні пункти, тричі – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині.
Крім того, двічі ЗСУ влучили в склади боєприпасів у Миколаївській та Херсонській областях.
Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань, ліквідувавши:
- 111 російських військових,
- гаубицю Мста-Б,
- дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С,
- безпілотний літальний апарат типу Елерон,
- 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
Підтверджено знищення командного й командно-спостережного пункту та ще шести складів із боєприпасами в Херсонському, Бериславському й Каховському районах.
Напередодні РФ марно намагалася силами посиленого взводу провести контратаку в бік Андріївки та відновити втрачене положення в районі Лозового.
Двічі пара російських Мі-8 завдала авіаударів по Потьомкіному та поблизу Ольгіного.
Втрат серед українських військових немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.
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Джерело: ОК Південь