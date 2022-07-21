Июль, 21 в 20:10

Украина уничтожила множество российских спецназовцев еще в первые недели после начала полномасштабного вторжения РФ.

С такой оценкой выступил журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ.

Его спросили, почему российские частные военные компании начали настолько открыто рекрутировать людей. По мнению журналиста Грозева, у России на данный момент нет времени и закончились “подготовленные люди в армии, потому что Украина смогла ликвидировать огромное количество спецназовцев еще в первые пару недель войны”.

Сейчас смотрят

— Все призывники, которых вроде нет, но они конечно есть, или даже контрактники, которые подписали контракты год или два назад, они не годятся именно для таких важных сражений. Поэтому они пытаются найти как можно скорее, как можно быстрее опытных, своих бывших спецназовцев, — сказал Христо Грозев.

По его словам, множество из таких экс-спецназовцев на момент 24 февраля работали по долгосрочным контрактам в Африке или Сирии для структур Евгения Пригожина, который известен как “Повар Путина”.

— Вот одна из причин, почему они так быстро и вообще забывая о каких-то претензиях, что они не занимаются ЧВК, работают через ЧВК. Это тот момент, в котором плохой герой в фильме понимает, что уже все знают, что он плохой, что он злой и не надо уже искать даже более сложные дорожки, чтобы не показать свое злое лицо. Вот мы находимся на этом этапе, Россия не пытается вообще прятать, что она не занимается этим и поэтому это страшный период, потому что нет границ, нет репутационной цены, которая иначе как-то ограничивала бы действия Путина. Но с другой стороны это обычно последний период перед крахом, так что будем надеяться, — сказал Христо Грозев.

Напомним, накануне, 20 июля, российское издание Важные истории выпустило расследование о вербовке заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины со стороны российской частной военной компании Вагнера.

По данным Минобороны Британии, ЧВК Вагнер имеют большие потери на войне против Украины, потому снизили требования для тех, кто хочет стать наемником.

Вечером 19 июля в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера (Лига).