Липень, 21 в 20:10

Україна знищила багато російських спецпризначенців ще в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення РФ.

З такою оцінкою виступив журналіст-розслідувач та керівник Bellingcat Христо Грозєв в інтерв’ю Радіо НВ.

Його спитали, чому російські приватні військові компанії почали настільки відкрито рекрутувати людей. На думку журналіста Грозєва, Росія наразі не має часу і закінчилися “підготовлені люди в армії, тому що Україна змогла ліквідувати величезну кількість спецпризначенців ще в перші кілька тижнів війни”.

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– Усі призовники, яких начебто немає, але вони, звичайно, є, або навіть контрактники, які підписали контракти рік чи два тому, вони не годяться саме для таких важливих битв. Тому вони намагаються знайти якнайшвидше, якнайшвидше досвідчених, своїх колишніх спецназівців, — сказав Христо Грозєв.

За його словами, багато таких ексспецпризначенців на момент 24 лютого працювали за довгостроковими контрактами в Африці або Сирії для структур Євгена Пригожина, який відомий як “Кухар Путіна”.

– Ось одна з причин, чому вони так швидко і взагалі забуваючи про якісь претензії, що вони не займаються ПВК, працюють через ПВК. Це той момент, коли поганий герой у фільмі розуміє, що вже всі знають, що він поганий, що він злий, і не треба вже шукати навіть складніші доріжки, щоб не показати своє зле обличчя. Ось ми знаходимося на цьому етапі, Росія не намагається взагалі ховати, що вона не займається цим, і тому це страшний період, тому що немає кордонів, немає репутаційної ціни, яка б якось обмежувала дії Путіна. Але з іншого боку, це, зазвичай, останній період перед крахом, тож сподіватимемося, — сказав Христо Грозєв.

Нагадаємо, напередодні, 20 липня, російське видання “Важные истории” випустило розслідування про вербування ув’язнених для участі в повномасштабній війні проти України з боку російської приватної військової компанії Вагнера.

За даними Міноборони Британії, ПВК Вагнер зазнала суттєвих втрат на війні проти України, тому знизили вимоги для тих, хто хоче стати найманцем.

Увечері 19 липня в українському Генштабі повідомили, що ЗСУ повністю ліквідували групу ПВК Вагнера (Ліга).