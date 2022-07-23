Июль, 22 в 21:30

Из-за полномасштабной войны, развязанной РФ, за пределы Украины выехали более 9 млн граждан, за четыре месяца вернулись около 2,5 млн. Такие ориентировочные данные приводит Агентство ООН по делам беженцев. Для украинцев, вынужденных оставаться за границей и приспосабливаться к новым условиям жизни, крайне важно поддерживать общение с родными и близкими.

О доступности связи позаботились украинские мобильные операторы, в том числе Vodafone Украина. Они договорились с европейскими коллегами (таких почти 70) о продолжении бесплатного роуминга для наших беженцев в странах ЕС.

Только у Vodafone бесплатный роуминг действует в 31 стране мира.

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— За пределами Украины, куда вынуждены были убегать от войны миллионы украинцев, мы также помогаем нашим абонентам. Нам удалось договориться с иностранными операторами о специальных условиях для украинцев в роуминге. И сегодня они даже за границей пользуются мобильным интернетом и минутами для звонков, не тратя свои средства, — рассказала СЕО Vodafone Украина Ольга Устинова.

По ее словам, такие условия предоставили временно, но как бы то ни было, компания будет пытаться и дальше оказывать людям услуги финансово доступно.

Чтобы воспользоваться Доступным роумингом, нужно к нему просто подключиться.

Как подключить роуминг Vodafone:

Наберите на своем смартфоне *600*6# или услуга подключится автоматически при уплаченном украинском тарифе.

Подключение услуги возможно только раз в месяц (после исчерпания пакетов раньше срока услуги будет действовать базовая тарификация в роуминге).

Оператор сообщит, что даже в случае смены тарифного плана услуга Доступный роуминг будет активна.

Звонки за границу Vodafone

Если вы звоните родным за границу: наберите номер в международном формате: + или 00 <код страны> <код города/мобильного оператора> <номер телефона>.

Кстати, вы можете воспользоваться пакетом минут для звонков за границу, которые учтены в отдельных тарифных планах – от 25 до 75 мин (в отдельных, потому что не во всех архивных ТП учтены эти минуты).

Vodafone своих не бросает

Ряд стран ЕС постепенно упраздняют некоторые льготы для беженцев из Украины. В частности это касается бесплатного проезда для украинцев. Однако поддержка наших граждан со стороны Vodafone Украина не прекращается — в трудную минуту они всегда могут связаться с родными.

— Где бы ни находились наши абоненты – если они в затруднительном положении и не могут оплачивать счета, мы подключаем им услуги бесплатно. Это было наше сознательное решение. По состоянию на сегодняшний день бесплатных услуг мы подключим почти на 1 млрд грн, их получили более 13 из 19 млн наших абонентов, – подытожила Устинова.

За почти пять месяцев войны Vodafone направил более 1 млрд грн на поддержку Украины и ее граждан. Среди прочего это бесплатные услуги, которые компания предоставила своим клиентам в Украине и за рубежом на сумму 890 млн грн.

Еще 250 млн грн компания перечислила в фонд Вернись живым, другие благотворительные организации, а также на закупку машин скорой помощи, медоборудование, передачу бесплатных SIM-карт, смартфонов, различных гаджетов на нужды волонтеров и врачей.