Липень, 22 в 21:30

Через повномасштабну війну, розв’язану РФ, за межі України виїхали понад 9 млн громадян, за чотири місяці повернулися близько 2,5 млн. Такі орієнтовні дані наводить Агентство ООН у справах біженців. Для українців, які вимушені залишатися за кордоном і пристосовуватися до нових умов життя, вкрай важливо підтримувати спілкування з рідними та близькими.

Про доступність зв’язку подбали українські мобільні оператори, зокрема й Vodafone Україна. Вони домовилися з європейськими колегами (таких майже 70) щодо продовження дії безкоштовного роумінгу для наших біженців у країнах ЄС.

Тільки у Vodafone безкоштовний роумінг діє у 31 країні світу.

Зараз дивляться

– За межами України, куди змушені були тікати від війни мільйони українців, ми також допомагаємо нашим абонентам. Нам вдалося домовитись з іноземними операторами про спеціальні умови для українців у роумінгу. І сьогодні вони навіть за кордоном користуються мобільним інтернетом та хвилинами для дзвінків, не витрачаючи свої кошти, – розповіла СЕО Vodafone Україна Ольга Устинова.

За її словами, такі умови надали тимчасово. Але, як би не було, компанія намагатиметься й надалі робити послуги фінансово доступними людям.

Щоб скористатися Доступним роумінгом, треба до нього просто підключитися.

Як підключити роумінг Vodafone:

Наберіть на своєму смартфоні *600*6# або послуга підключиться автоматично за умови сплаченого українського тарифу.

Підключення послуги можливе лише раз на місяць (після вичерпання пакетів раніше терміну послуги діятиме базова тарифікація у роумінгу).

Оператор повідомить, що навіть у разі зміни тарифного плану послуга Доступний роумінг буде активна.

Дзвінки за кордон Vodafone

Якщо телефонуєте рідним за кордон: наберіть номер у міжнародному форматі: + або 00 <код країни> <код міста/мобільного оператора> <номер телефону>.

До речі, ви можете скористатися пакетом хвилин для дзвінків за кордон, які враховані в окремих тарифних планах – від 25 до 75 хв (в окремих, тому що не в усіх архівних ТП враховані ці хвилини).

Vodafone своїх не кидає

Низка країн ЄС поступово скасовують деякі пільги для біженців з України. Зокрема, це стосується безкоштовного проїзду для українців. Проте підтримка наших громадян з боку Vodafone Україна не припиняється – у скрутну хвилину вони завжди можуть зв’язатися з рідними.

– Де б не перебували наші абоненти – якщо вони у скрутному становищі і не можуть сплачувати рахунки, ми підключаємо їм послуги безкоштовно. Це було наше свідоме рішення. Станом на сьогодні безкоштовних послуг ми підключити майже на 1 млрд грн, їх отримали понад 13 із 19 млн наших абонентів, – підсумувала Устинова.

За майже п’ять місяців війни Vodafone спрямував понад 1 млрд грн на підтримку України та її громадян. Серед іншого – це безкоштовні послуги, які компанія надала своїм клієнтам в Україні та за кордоном на суму 890 млн грн.

Ще 250 млн грн компанія перерахувала у фонд Повернись живим, інші благодійні організації, а також на закупівлю машин швидкої допомоги, медобладнання, передачу безкоштовних SIM-карт, смартфонів, різних гаджетів на потреби волонтерів та лікарів.