Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина

В Херсонской области возобновили мобильную связь и интернет

Татьяна Ковальчук выпускающий редактор
Мобільний

Все операторы мобильной связи с помощью резервных каналов питания смогли восстановить мобильную связь в Херсоне и области. Об этом во время брифинга сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь.

— По состоянию на утро сегодня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили поставку связи в городе Херсоне и Херсонской области. Несколько часов назад также были возобновлены поставки фиксированной связи, — рассказал Щиголь.

Мобильная связь в Херсонской области сейчас подается из Украины.

Юрий Щиголь отметил, что имеется информация о перекоммутации россиянами связи на крымский канал, что является грубым нарушением международного законодательства.

— Мы уже обратились в Международный союз электросвязи по применению санкций к Российской Федерации, — добавил он.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил и о возобновлении интернета в Херсонской области.

Напомним, оккупанты отключили связь в Херсонской и Запорожской областях еще вечером 30 апреля. Прокремлевские наемники пытались оставить украинцев на временно оккупированных территориях без связи и распространять свою пропаганду.

Читайте
Россия провела собственный интернет в Херсонскую область

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка