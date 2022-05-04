В Херсонской области возобновили мобильную связь и интернет

Все операторы мобильной связи с помощью резервных каналов питания смогли восстановить мобильную связь в Херсоне и области. Об этом во время брифинга сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь.

— По состоянию на утро сегодня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили поставку связи в городе Херсоне и Херсонской области. Несколько часов назад также были возобновлены поставки фиксированной связи, — рассказал Щиголь.

Мобильная связь в Херсонской области сейчас подается из Украины.

Юрий Щиголь отметил, что имеется информация о перекоммутации россиянами связи на крымский канал, что является грубым нарушением международного законодательства.

— Мы уже обратились в Международный союз электросвязи по применению санкций к Российской Федерации, — добавил он.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил и о возобновлении интернета в Херсонской области.

Напомним, оккупанты отключили связь в Херсонской и Запорожской областях еще вечером 30 апреля. Прокремлевские наемники пытались оставить украинцев на временно оккупированных территориях без связи и распространять свою пропаганду.

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