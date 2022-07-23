Июль, 22 в 23:51

Европейское управление полиции (Европол) заявил, что полностью доверяет официальным представителям Украины по вопросу мониторинга и отслеживания обращения огнестрельного оружия.

Впрочем, в заявлении Европола говорится, что в условиях военных действий существует реальная угроза незаконного оборота оружия.

— Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы снизить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия, — говорится в сообщении.

При этом управление европейской полиции добавило, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки, и назвали это “потенциальной угрозой”, наблюдавшейся в зонах боевых действий в прошлом.

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В Европоле напомнили, что имеют отличные отношения с Украиной с момента подписания оперативного соглашения в 2017 году.

– Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с изменением ситуации на местах в Украине, и мы благодарны за это нашим украинским коллегам. Они продолжают вести расследование и сотрудничать по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжающуюся российскую военную агрессию — добавили в управлении.

Что касается войны в Украине, то Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению количества огнестрельного оружия и переправляемых в ЕС боеприпасов через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы.

– Эта угроза может еще больше возрасти после окончания конфликта, – объяснили в управлении.

Это заявление появилось после материала немецкого издания Der Spiegel, которое со ссылкой на пресс-секретаря Европола Яап Оп Ген Оорта писало, что из-за войны войны в Украине есть признаки контрабанды оружия. В материале говорилось, в частности, о якобы фиксации случаев торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление полицейского управления Европы, планирующее обсудить эти заявления с официальными лицами Европола.

ЕС уже реагировал на материалы, в которых говорилось, что Украина якобы продает вооружение из стран Запада. Тогда, в частности, Евросоюз назвал подобные сообщения российской пропагандой. Впрочем, в ЕС все же установили механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование из Европы было привлечено для заявленных целей.

Источник: Europol