Липень, 22 в 19:38

Російські загарбники намагалися просунутися до Покровського на Бахмутському напрямку, до Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки на Краматорському напрямку. Але українські захисники звели нанівець їхні спроби, тому окупанти відійшли.

Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.

– Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС, – зазначили у Генштабі.

Крім того, росіяни завдали авіаударів біля Камʼянського та Червоного. Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

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У Генштабі також розповіли, що морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам.

Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак по позиціях Сил оборони України. Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.

Станом на 22 липня втрати Росії у війні проти України сягнули орієнтовно вже 39 тис. вбитими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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