Июль, 23 в 10:32

На Юге Украины российские войска минируют дороги и берега реки Ингулец, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Такие данные приводят аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

– Российские силы минируют дороги и берега реки Ингулец в районах, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольском. Это позволяет предположить, что силы РФ могут готовиться к возможному контрнаступлению украинских войск в этом районе, — отмечается в анализе за прошедшие сутки.

Аналитики подчеркивают, что 22 июля оккупанты совершали ограниченные и безрезультатные наступательные действия в Херсонской области. Эксперты ссылаются на информацию Генерального штаба ВСУ, что войска РФ безуспешно пытались продвинуться на направлениях Малая Сейдеминуха-Андреевка, а также Давидов Брод-Белогорка, оба вблизи административной границы между Херсонской и Николаевской областями.

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Кроме того, аналитики информируют, что по состоянию на 22 июля ВСУ все еще удерживали плацдарм на реке Ингулец вблизи Лозового. За сутки украинские военные уничтожили пять российских опорных пунктов и два склада боеприпасов в Херсонской области.

Между тем оккупанты сосредоточили внимание на обороне ранее занятых позиций и предотвращении контрнаступления украинских войск на южном направлении. Кроме того, захватчики продолжали наносить артиллерийские удары по населенным пунктам в Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Что касается ситуации на Востоке Украины, эксперты ISW информируют, что российские войска 22 июля совершили безуспешные наземные атаки к востоку от Северска. Кроме того, оккупанты провели наземные атаки на Бахмут с позиций на востоке, продолжили ограниченные наступательные действия к югу от Бахмута, а также безуспешно пытались продвинуться на северо-запад от Донецка.

Севернее Харькова украинские военные вели позиционные бои. Согласно оценкам аналитиков ISW, Кремль хотел бы “присоединить” Харьковскую область к РФ, и российские войска могут активизировать военные действия в регионе. Однако вероятность того, что оккупанты захватят значительную территорию области, остается ограниченной.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 240 российских оккупантов, четыре танка, а также две вражеские РСЗО. В общей сложности с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли около 39 240 солдат.

Источник: ISW

Карты: ISW