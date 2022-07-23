Липень, 23 в 10:32

На Півдні України російські війська мінують дороги та береги річки Інгулець, готуючись до контрнаступу Збройних сил України.

Такі дані наводять аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW).

– Російські сили мінують дороги та береги річки Інгулець у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом. Це дозволяє припустити, що сили РФ можуть готуватися до можливого контрнаступу українських військ у цьому районі, – зазначається в аналізі за минулу добу.

Аналітики наголошують, що 22 липня окупанти здійснювали обмежені та безрезультатні наступальні дії у Херсонській області. Експерти посилаються на інформацію Генерального штабу ЗСУ, що війська РФ безуспішно намагалися просунутися на напрямках Мала Сейдеминуха-Андріївка, а також Давидів Брід-Білогірка, обидва поблизу адміністративного кордону між Херсонською та Миколаївською областями.

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Крім того, аналітики інформують, що станом на 22 липня ЗСУ все ще утримували плацдарм на річці Інгулець поблизу Лозового. За добу українські військові знищили п’ять російських опорних пунктів та два склади боєприпасів на Херсонщині.

Тим часом окупанти зосереджували увагу на обороні раніше зайнятих позицій та запобіганні контрнаступу українських військ на південному напрямку. Крім того, загарбники продовжували завдавати артилерійських ударів по населених пунктах у Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Щодо ситуації на Сході України, експерти ISW інформують, що російські війська 22 липня здійснили безуспішні наземні атаки на схід від Сіверська. Крім того, окупанти провели наземні атаки на Бахмут з позицій на сході, продовжили обмежені наступальні дії на південь від Бахмута, а також безуспішно намагалися просунутися на північний захід від Донецька.

На північ від Харкова українські військові вели позиційні бої. Згідно з оцінками аналітиків ISW, Кремль хотів би “приєднати” Харківську область до РФ, і російські війська можуть активізувати воєнні дії в регіоні. Проте вірогідність того, що окупанти захоплять значну територію області, залишається обмеженою.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще 240 російських окупантів, чотири танки, а також дві ворожі РСЗВ. Загалом з початку повномасштабної війни війська РФ втратили близько 39 240 солдатів.

Джерело: ISW

Карти: ISW