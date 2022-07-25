РФ дважды попала по Днепропетровщине, пылает ферма – СМИ

Июль, 24 в 23:58

В воскресенье, 24 июля, в Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины на канале в Telegram.

Новость дополнена в 23.58.

По предварительным данным, работает наша система противовоздушной обороны.

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В ряде областей Украины звучит воздушная тревога: в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Черкасской.

Жителей предупреждают об угрозе ракетных обстрелов из стратегической авиации и просят не игнорировать опасность.

Около 23.30 в соцсетях начали распространять фото с “прилетами” в Днепре. В 23.45 в пресс-службе ВСУ сообщили, что в результате ракетного обстрела РФ на Днепропетровщине возник пожар.

По неофициальной информации на телеграм-канале ВСУ, РФ дважды попала по Днепропетровщине, пылает ферма.