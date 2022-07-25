Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

РФ дважды попала по Днепропетровщине, пылает ферма – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Подтверждено
РФ дважды попала по Днепропетровщине, пылает ферма – СМИ
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 24 июля, в Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины на канале в Telegram.

Новость дополнена в 23.58.

По предварительным данным, работает наша система противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

В ряде областей Украины звучит воздушная тревога: в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Черкасской.

Жителей предупреждают об угрозе ракетных обстрелов из стратегической авиации и просят не игнорировать опасность.

Около 23.30 в соцсетях начали распространять фото с “прилетами” в Днепре. В 23.45 в пресс-службе ВСУ сообщили, что в результате ракетного обстрела РФ на Днепропетровщине возник пожар.

По неофициальной информации на телеграм-канале ВСУ, РФ дважды попала по Днепропетровщине, пылает ферма.

Читайте
Взрывы в Хмельницкой и Николаевской областях: что происходит на 151-й день войны

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка