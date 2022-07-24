Удар РФ по Одесскому порту и обстрел Кировоградщины: что происходит на 151-й день войны

Утром 23 июля Россия 13-ю ракетами обстреляла Кировоградскую область. В результате были ранены 19 человек, три человека погибли.

Также враг обстрелял Харьков. Там повреждены университет в Киевском районе и жилой дом в Основянском районе. Ранен один человек.

Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами Калибр. В результате атаки есть пострадавшие.

ВСУ ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном и отрезали россиян от поставок оружия.