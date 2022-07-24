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Факты / Украина
Малиновская Ангелина |
Удар РФ по Одесскому порту и обстрел Кировоградщины: что происходит на 151-й день войны

Удар РФ по Одесскому порту и обстрел Кировоградщины: что происходит на 151-й день войны

Утром 23 июля Россия 13-ю ракетами обстреляла Кировоградскую область. В результате были ранены 19 человек, три человека погибли.

Также враг обстрелял Харьков. Там повреждены университет в Киевском районе и жилой дом в Основянском районе. Ранен один человек.

Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами Калибр. В результате атаки есть пострадавшие.

ВСУ ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном и отрезали россиян от поставок оружия.

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00:03 - 24 июля

Россия накрыла фосфорными снарядами оккупированный Донецк. Кадры с ужасающим “фейерверком” публикуют в местных соцсетях.

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23:51 - 23 июля

На Саммите первых леди и джентльменов, который проходит по инициативе Первой леди Елены Зеленской, известная певица Элли Голдинг спела на украинском языке песню “Ой у лузі червона калина…” вместе с солистом Pianoбой Дмитрием Шуровым.

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