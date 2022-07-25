РФ двічі поцілила в Дніпропетровщину, палає ферма – ЗМІ
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Фото: Depositphotos
У неділю, 24 липня, на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України на каналі Telegram.
Новина доповнена о 23.58.
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У низці областей України звучить повітряна тривога: у Київській, в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Черкаській.
Мешканців попереджають про загрозу ракетного обстрілу зі стратегічної авіації і просять не ігнорувати небезпеку.
Близько 23.30 в соцмережах почали розповсюджувати фото з “прильотами” у Дніпрі. О 23.45 пресслужба ЗСУ повідомила, що внаслідок обстрілу РФ виникла пожежа.
За неофіційною інформацією з телеграм-каналу ЗСУ, РФ двічі поцілила в Дніпропетровщину, палає ферма.