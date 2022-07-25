РФ двічі поцілила в Дніпропетровщину, палає ферма – ЗМІ

Липень, 24 в 23:58

У неділю, 24 липня, на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України на каналі Telegram.

Новина доповнена о 23.58.

За попередніми даними, працює наша система протиповітряної оборони.

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