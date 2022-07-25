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Факти / Надзвичайні події

РФ двічі поцілила в Дніпропетровщину, палає ферма – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Підтверджено
РФ двічі поцілила в Дніпропетровщину, палає ферма – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У неділю, 24 липня, на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил України на каналі Telegram.

Новина доповнена о 23.58.

За попередніми даними, працює наша система протиповітряної оборони.

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У низці областей України звучить повітряна тривога: у Київській, в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Черкаській. 

Мешканців попереджають про загрозу ракетного обстрілу зі стратегічної авіації і просять не ігнорувати небезпеку.

Близько 23.30 в соцмережах почали розповсюджувати фото з “прильотами” у Дніпрі. О 23.45 пресслужба ЗСУ повідомила, що внаслідок обстрілу РФ виникла пожежа.

За неофіційною інформацією з телеграм-каналу ЗСУ, РФ двічі поцілила в Дніпропетровщину, палає ферма.

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