Глава ГУР Буданов может возглавить Комитет по разведке при президенте
После увольнения Руслана Демченко главой Комитета по разведке при президенте Украины может стать Кирилл Буданов.
Об этом пишет издание Лига.нет, ссылаясь на собственные источники в ОП и спецслужбах.
Стоит отметить, что Комитет по разведке – вспомогательный орган при президенте, основная задача которого – подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.
Кирилл Буданов — офицер Главного управления разведки Минобороны. В апреле 2019 года российские диверсанты совершили покушение на него.
Гражданин РФ взорвал автомобиль Буданова, однако взрывчатка сдетонировала во время закладки, и руководитель группы диверсантов получил тяжелые ранения. Всех причастных к покушению задержали.
25 июля президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, а также отстранил его от должности начальника Комитета по разведке.
Именно Демченко в течение двух последних лет отчитывались все разведки Украины – пограничники, внешняя разведка и другие спецструктуры.