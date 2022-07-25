Июль, 25 в 16:53

После увольнения Руслана Демченко главой Комитета по разведке при президенте Украины может стать Кирилл Буданов.

Об этом пишет издание Лига.нет, ссылаясь на собственные источники в ОП и спецслужбах.

Стоит отметить, что Комитет по разведке – вспомогательный орган при президенте, основная задача которого – подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.

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Кирилл Буданов — офицер Главного управления разведки Минобороны. В апреле 2019 года российские диверсанты совершили покушение на него.

Гражданин РФ взорвал автомобиль Буданова, однако взрывчатка сдетонировала во время закладки, и руководитель группы диверсантов получил тяжелые ранения. Всех причастных к покушению задержали.

25 июля президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, а также отстранил его от должности начальника Комитета по разведке.

Именно Демченко в течение двух последних лет отчитывались все разведки Украины – пограничники, внешняя разведка и другие спецструктуры.