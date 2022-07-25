Июль, 25 в 15:28

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения с должности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.

В комментарии одному из украинских изданий он сообщил, что Демченко уволили из-за проблем со здоровьем.

— По личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении, — отметил Подоляк.

По его словам, обязанности Демченко были перераспределены между другими членами команды.

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Напомним, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО Демченко.

Руслан Демченко – чрезвычайный и полномочный посол Украины. Работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.

На должность первого замсекретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.

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Фото: Офис президента