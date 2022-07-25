В ОП раскрыли причины увольнения Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о причинах увольнения с должности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.
В комментарии одному из украинских изданий он сообщил, что Демченко уволили из-за проблем со здоровьем.
— По личным причинам, связанным со сложным состоянием здоровья, господин Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку нуждается в серьезном лечении, — отметил Подоляк.
По его словам, обязанности Демченко были перераспределены между другими членами команды.
Напомним, что 25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО Демченко.
Руслан Демченко – чрезвычайный и полномочный посол Украины. Работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.
На должность первого замсекретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.
Фото: Офис президента