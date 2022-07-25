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Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО
Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

Відповідний указ від 25 липня 2022 з’явився на офіційному сайті Офісу президента.

– Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, – йдеться в документі.

Зазначимо, що Руслан Демченко є надзвичайним і повноважним послом України.

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Він працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі.

На посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони був призначений 16 червня 2020 року.

Раніше стало відомо, що ексзаступника секретаря РНБО Сівковича підозрюють у зраді за шпигунство для РФ.

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