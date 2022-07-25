Июль, 25 в 18:27

Министр обороны Словакии Ярослав Надь утверждает, что его страна готова обсудить возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29.

Об этом пишет Sky News.

Надь уточнил, что Словакия не может предоставить самолеты безвозмездно – каждый МиГ-29 стоит около 35 млн евро.

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По его словам, в конце августа истребители должны снять с эксплуатации, вместо них воздушное пространство будут патрулировать Чехия и Польша, пока Братислава не получит самолеты от США.

– Сразу же, когда мы их приземлим, и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29… Мы открыты для обсуждения передачи Украине, но, безусловно, это потребует более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других, поэтому решение еще не принято, – сообщил Надь во время совместной пресс-конференции с министром обороны Британии Беном Уоллесом.

Фото: Visegrad 24