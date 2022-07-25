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Факты / Мир

Словакия согласилась обсудить передачу Украине 11 истребителей

Анастасия Гевко, редактор ленты
Словакия согласилась обсудить передачу Украине 11 истребителей

Министр обороны Словакии Ярослав Надь утверждает, что его страна готова обсудить возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29.

Об этом пишет Sky News.

Надь уточнил, что Словакия не может предоставить самолеты безвозмездно – каждый МиГ-29 стоит около 35 млн евро.

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По его словам, в конце августа истребители должны снять с эксплуатации, вместо них воздушное пространство будут патрулировать Чехия и Польша, пока Братислава не получит самолеты от США.

– Сразу же, когда мы их приземлим, и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29… Мы открыты для обсуждения передачи Украине, но, безусловно, это потребует более широкого обсуждения с учетом финансовых аспектов и всех других, поэтому решение еще не принято, – сообщил Надь во время совместной пресс-конференции с министром обороны Британии Беном Уоллесом.

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Фото: Visegrad 24

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