Липень, 25 в 18:27

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь стверджує, що його країна готова обговорити можливість передачі Україні 11 винищувачів МІГ-29.

Про це пише Sky News.

Надь уточнив, що Словаччина не може надати літаки безоплатно – кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

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За його словами, наприкінці серпня винищувачі мають зняти з експлуатації, замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія та Польща, доки Братислава не отримає літаки від США.

– Відразу, коли ми їх приземлимо, і чехи та поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29… Ми відкриті для обговорення передачі Україні, але, безумовно, це потребуватиме ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших, тому рішення ще не ухвалене, – повідомив Надь під час спільної пресконференції з міністром оборони Британії Беном Воллесом.

Фото: Visegrad 24