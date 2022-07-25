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Факти / Світ

Словаччина погодилася обговорити передачу Україні 11 винищувачів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Словаччина погодилася обговорити передачу Україні 11 винищувачів

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь стверджує, що його країна готова обговорити можливість передачі Україні 11 винищувачів МІГ-29.

Про це пише Sky News.

Надь уточнив, що Словаччина не може надати літаки безоплатно – кожен МіГ-29 коштує близько 35 млн євро.

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За його словами, наприкінці серпня винищувачі мають зняти з експлуатації, замість них повітряний простір патрулюватимуть Чехія та Польща, доки Братислава не отримає літаки від США.

– Відразу, коли ми їх приземлимо, і чехи та поляки візьмуть на себе охорону повітряного простору, ми зможемо обговорити майбутнє МіГ-29… Ми відкриті для обговорення передачі Україні, але, безумовно, це потребуватиме ширшого обговорення з урахуванням фінансових аспектів та всіх інших, тому рішення ще не ухвалене, – повідомив Надь під час спільної пресконференції з міністром оборони Британії Беном Воллесом.

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Фото: Visegrad 24

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