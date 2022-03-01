Еще 70 самолетов для украинской армии: три страны передадут Миг-29 и Су-25

Российско-оккупационные войска пытаются шестые сутки захватить территорию Украины. Союзники и партнеры поддерживают наше государство, предоставляя военное вооружение и авиатехнику.

Украина в скором времени дополнительно получит 70 самолетов для нашей армии от партнеров. Речь идет о Миг-29 и Су-25, которые в случае необходимости смогут базироваться на польских аэродромах. Из них украинские пилоты будут выполнять боевые задания.

– Призраков Киева теперь станет больше! +70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания, — сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Какие страны передают Украине самолеты

Болгария (Миг-29) – 16 самолетов;

Болгария (Су-25) – 14 самолетов;

Польша (Миг-29) – 28 самолетов;

Словакия (Миг-29) – 12 самолетов.

МиГ-29 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР в течение 80-х годов XX века. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, среди которых есть Украина.

Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при условии визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).

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Фото: Сухопутные войска ВСУ