У Польщі запрацював Український освітній хаб – Сергій Шкарлет

Липень, 26 в 14:09

25 липня було відкрито вже другий, після Швейцарії, Український освітній хаб за кордоном – у Польщі, в місті Варшава.

– Місія мережі Українських освітніх хабів, що ми відкриваємо за межами нашої країни, – надати можливість українським дітям, які наразі перебувають в інших країнах, продовжити навчатись за українською державною програмою з нового навчального року, а мамам – опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші навички на ринку праці, а також сприяти у працевлаштуванні задля можливості фінансово забезпечувати себе та своїх дітей. Саме тому, цей проєкт був визначений пріоритетним у сфері освіти під час війни, – заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

На заході були присутні представники Міністерства освіти і науки Польщі, мерії Варшави, Посольства України в Польщі та партнери Українського освітнього хабу.

– Ми раді приєднатись до такої важливої ініціативи, як Український освітній хаб у Польщі. На наше переконання, цей проєкт дійсно допоможе маленьким українцям, яких наразі гостинно прийняла Польща, – сказала заступниця директора департаменту Міністерства освіти і науки Польщі Магда Вітан.

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Попереднього спікера підтримала головна координаторка з питань підприємництва та соціального діалогу мерії Варшави Кароліна Здродовська:

– Багатьом українцям потрібна нова робота в Польщі загалом та у Варшаві зокрема. Ми домовились, що на базі Українського освітнього хабу українці зможуть отримувати необхідні навички для працевлаштування, вчитися актуальним професіям та проходити курси щодо підприємництва.

Старший виконавчий директор Central European Initiative Барбара Фабро додала, що її організація одна з перших підтримала Український освітній хаб в Польщі. Вона побажала цьому проєкту розвитку та успіху на благо українців, які наразі дуже потребують цього.

Український освітній хаб у Польщі дозволить і дорослим, і дітям знайти корисне та цікаве для себе. На його відвідувачів очікує:

навчання в українській школі;

здобуття IT-професій та навичок soft skills;

вивчення української, польської та англійської мов;

визначення професії, відповідно до власних здібностей за допомогою штучного інтелекту;

особливості проживання в Польщі;

сприяння у працевлаштуванні, екскурсії та багато іншого.

Всі ці заходи безкоштовні.

– Українські освітні хаби реалізують концепцію навчання впродовж життя (Life Long Learning), якою опікується Міністерство освіти і науки України. Адже у сучасному світі знання застарівають дуже швидко і саме для того, щоб бути конкурентоспроможним, необхідно постійно вдосконалювати свої навички, – сказав радник директора Інституту модернізації змісту освіти Станіслав Куценко.

Географія Українських освітніх хабів буде постійно розширюватись, запевняють організатори.

– На базі Українського освітнього хабу в Польщі ми будемо проводити навчання також і для інших країн, де наразі масово перебувають українці, серед яких Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, США, Канада та Велика Британія, – підсумувала координаторка мережі Українських освітніх хабів, виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Сайт Українського Освітнього Хабу в Польщі можна знайти за посиланням.

Ініціаторами мережі Українських освітніх хабів є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти та Асоціація інноваційної та цифрової освіти за підтримки Central European Initiative.

Нагадаємо, що раніше Український освітній хаб відкрився у Швейцарії.

Фото: Міносвіти