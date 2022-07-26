Июль, 26 в 20:07

У Украины осталось всего несколько недель, чтобы вернуть захваченную Россией территорию, прежде чем сделать это станет намного сложнее.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адама Смита.

Адам Смит возглавил американскую делегацию конгрессменов, которая 23 июля прибыла с визитом в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.

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В интервью NatSec Daily американский конгрессмен заявил, что Зеленский обратился со срочным посланием к делегации, в котором заявил, что у Украины осталось всего несколько недель, чтобы вернуть захваченную Россией территорию, прежде чем сделать это станет намного сложнее.

При этом Адам Смит добавил, что украинские чиновники заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны вернуть захваченные территории, особенно на Юге.

— Помогите им сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель будут решающими, — сказал он, передавая главную мысль, которую он услышал от Зеленского и украинских чиновников.

Издание отмечает, что хотя сейчас все еще лето, приближение зимы с более низкими температурами и более жестокими условиями приведет к тому, что боевые действия превратятся в войну на истощение, выгодную в основном России. Более активная поддержка сейчас — до того, как силы президента РФ Владимира Путина закрепятся на оккупированных землях — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже, пишет Politico.

При этом администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять в Украину оружие дальнего радиуса действия — например, армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS), способную поражать цели на расстоянии около 300 км, или беспилотники MQ-1C Gray Grey Eagle. Все дело в опасении американской стороны эскалировать конфликт.

Politico отмечает, что Белый дом не идет на уступки, по крайней мере, пока. Но Адам Смит намекнул, что есть условия, которые могут привести к изменениям.

— Если россияне продолжат давить, совершать то, что равносильно геноциду, насильно забирать детей и убивать людей, которые не согласны с их правлением, это повысит ставки и создаст другую ситуацию, — сказал он.

По его словам, на данный момент администрация президента США не готова к этому, но есть веские аргументы, из-за чего ситуация может измениться “в какой-то момент”.

Фото: Генштаб ВСУ