Июль, 27 в 12:08

Опубликовано первое видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ.

— Еще больше разорвало на куски, — говорит голос за кадром.

На ролике видно, что мост получил значительные повреждения и, вероятно, надолго стал непроездным. Автор видео утверждает, что удары наносились по той же части моста, которая была повреждена ранее.

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Напомним, что в Херсонской области поздно вечером 26 июля были слышны взрывы у Антоновского моста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а позже спикер ОК Юг Наталья Гуменюк подтвердила удары по мосту, назвав их филигранными.

Фото: скрин с видео