Оккупантам стоит покинуть Херсон, пока есть возможность — Подоляк

Июль, 27 в 10:59

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне российским военным стоит покинуть город.

Он отметил, что можно назвать Антоновский мост “средством российской ПВО, которое перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь”.

— Оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность, третьего предупреждения может не быть, — написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Напомним, что поздно вечером 26 июля в Херсонской области были слышны взрывы у Антоновского моста. Позже в ОК Юг подтвердили удары по мосту в Херсоне, назвав их филигранными.

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Источник: Михаил Подоляк