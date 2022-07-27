Июль, 27 в 8:35

В Херсонской области поздно вечером 26 июля были слышны взрывы у Антоновского моста. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, удар по мосту нанесли вооруженные силы Украины.

Обновлено 27 июля в 8.28. Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк на вопрос ведущего Свободы слова на ICTV Вадима Карпьяка в эфире национального телемарафона подтвердила удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

– Удары по Антоновскому мосту были, но они были филигранными, – сказала она.

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В ОК Юг также сообщили, что хорошие новости будут приходить из Херсона и дальше. Ведь наши вооруженные силы держат под огневым контролем стратегически важные пути, имеющие для врага критическое значение.

– У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе наметили. И никому нас не остановить, даже врагу, – заверила Гуменюк.

Антоновский мост является ключевым элементом снабжения российских подразделений в Херсон через левобережье.

Россияне сначала заявили, что их ПВО якобы сбило все ракеты, направленные на Антоновский мост. Однако к утру террористам пришлось признать, что попадание все же было. Оккупационная “власть” сообщает о повреждении моста и перекрытии движения по нему.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уже в течение трех суток российские оккупанты переправляют вооружение на Херсонское направление.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль ситуацию с Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Утром 23 июля наши военные попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.