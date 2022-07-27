Липень, 27 в 12:08

Опубліковано перше відео з Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ.

– Ще більше розіравало на куски, – каже голос за кадром.

На ролику видно, що міст отримав значні пошкодження і, ймовірно, на довгий час став непроїзним. Автор відео стверджує, що удари завдавалися по тій же частині мосту, яка була пошкоджена раніше.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що у Херсонській області пізно ввечері 26 липня було чути вибухи біля Антонівського мосту. Про це повідомили очевидці у соцмережах, а пізніше речниця ОК Південь Наталя Гуменюк підтвердила удари по мосту, назвавши їх філігранними.

Фото: скрін з відео