Россияне ночью накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах Никопольского и Криворожского районов.
– Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.
По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов. Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.
В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.
По Зеленодольской общине враг ударил из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электрики. Люди не пострадали, – говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко