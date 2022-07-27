Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россияне ночью накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Россияне ночью накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах Никопольского и Криворожского районов.

– Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов. Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

По Зеленодольской общине враг ударил из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электрики. Люди не пострадали, – говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Сейчас смотрят

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка