Россияне ночью накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы на Днепропетровщине

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах Никопольского и Криворожского районов.

– Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому району враг дважды ударил из Градов. Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

По Зеленодольской общине враг ударил из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электрики. Люди не пострадали, – говорится в сообщении.