Росіяни вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли Нікопольського та Криворізького районів.
– Російські війська накрили вогнем два райони – Нікопольський та Криворізький.
По Нікопольському району ворог двічі ударив з Градів. Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.
У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.
По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики. Люди не ушкоджені, – йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко