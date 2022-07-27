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Факти / Україна

Росіяни вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Росіяни вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли Нікопольського та Криворізького районів.

– Російські війська накрили вогнем два райони – Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив з Градів. Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики. Люди не ушкоджені, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко

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