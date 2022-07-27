Росіяни вночі накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли Нікопольського та Криворізького районів.

– Російські війська накрили вогнем два райони – Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив з Градів. Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики. Люди не ушкоджені, – йдеться у повідомленні.