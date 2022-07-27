Июль, 27 в 19:00

Украинские защитники отбили вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и на направлениях Владимировка — Соледар и Роты — Семигорье. Враг отошел с потерями.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 18.00 27 июля.

Также оккупанты понесли потери и отошли после неудачных штурмовых действий в направлении Белогоровка — Верхнекаменское.

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— На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы возле Кривой Луки, Спорного, Григорьевки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанес авиационный удар неподалеку от Серебрянки. Вел штурмовые действия в направлении Белогоровка — Верхнекаменское, понес потери и отошел, — говорится в сообщении.

На Славянском направлении в районе населенного пункта Пасека ВСУ обезвредили разведывательную группу оккупантов, которая пыталась узнать позиции наших войск.

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

Также в Генштабе добавили, что оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений — фосфорные и кассетные боеприпасы.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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