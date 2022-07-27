На Слов’янському напрямку в районі населеного пункту Пасіка ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів, які намагався викрити позиції наших військ.

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

Також у Генштабі додали, що окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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