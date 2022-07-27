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Факти / Україна

ЗСУ знищили розвідувальну групу РФ та відбили кілька ворожих штурмів – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ знищили розвідувальну групу РФ та відбили кілька ворожих штурмів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я. Ворог відійшов з втратами.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу станом на 18.00 27 липня.

Також окупанти зазнали втрат та відійшли після невдалих штурмових дій у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське.

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– На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов, – йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку в районі населеного пункту Пасіка ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів, які намагався викрити позиції наших військ.

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

Також у Генштабі додали, що окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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