ЗСУ знищили розвідувальну групу РФ та відбили кілька ворожих штурмів – Генштаб
Українські захисники відбили ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я. Ворог відійшов з втратами.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу станом на 18.00 27 липня.
Також окупанти зазнали втрат та відійшли після невдалих штурмових дій у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське.
– На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка – Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов, – йдеться у повідомленні.
На Слов’янському напрямку в районі населеного пункту Пасіка ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів, які намагався викрити позиції наших військ.
На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.
Також у Генштабі додали, що окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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