На юге ВСУ ликвидировали более 50 оккупантов и уничтожили склад боеприпасов в Солдатском

Июль, 27 в 17:40

На Юге Украины украинские военные ликвидировали более 50 оккупантов, а также уничтожили склад вражеских боеприпасов в Солдатском Херсонской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг. Отмечается, что обстановка в этой зоне напряженная, динамичная, но контролируемая силами обороны.

— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 150 огневых задач, по результатам которых закреплен наш огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях, а оккупационные войска уменьшены на 51 рашистов, еще 2 гаубицы Мста-Б, 4 единицы техники бронированной склад боеприпасов в Солдатском, — говорится в сообщении.

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В ОК Юг добавили, что в Черном море наготове к нанесению ракетных ударов находятся 2 надводных и 1 подводный вражеские ракетоносители, снаряженные 20 ракетами типа Калибр.

— Остальные 11 кораблей и катеров рашистского флота продолжают маневрировать в ракетно безопасных районах у побережья Крыма, — говорится в сообщении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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