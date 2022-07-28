Июль, 28 в 10:23

Российские захватчики добровольно не покинут временно оккупированный ими Херсон.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Фейгин Life.

– Москва не уйдет. Генеральный штаб никогда не уйдет, потому что Путин не разрешит. Для него потерять единый областной центр — это будет равно поражению во всей войне. Поэтому я думаю, что он не уйдет. Но, я думаю, что здесь исключение из правил, — отметил он.

По словам Жданова, если бойцы побегут, понимая весь тупик ситуации, то уже никакой Генштаб и Кремль их не остановит.

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Кроме того, эксперт предположил, что враг сможет перекинуть на юг Украины максимально 7 тыс. военных, если такое количество удастся собрать, не ослабляя других направлений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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