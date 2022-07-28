Июль, 28 в 0:39

Правый берег реки Днепр имеет для России стратегическое значение, иначе удержание фронта со стороны оккупантов начнет ослабляться.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— Если мы уничтожим правобережную группировку, то огневыми средствами мы перекрываем вход в Крым. Мы закрываем, фактически, горлышко бутылки из которого постоянно льется поток техники и личного состава из РФ, — объяснил военный эксперт.

Кроме того, Жданов добавил, что при освобождении правого берега Днепра ВСУ сможет взять под контроль железнодорожную ветку на Запорожье и взять под огневой контроль Мелитополь, из-за чего Запорожское направление “начнет очень сильно проседать”.

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Военный эксперт отметил, что при поставках в Украину ракет типа ATACMS и сокращении дистанции по правобережью Днепра, станут возможными удары по Керченскому мосту, который соединяет материковую Россию и оккупированный Крым.

— Таким образом мы возвращаем Крыму статус полуострова, который будет отрезан от России. Тогда проблема освобождения Крыма становится намного легче, — отметил Олег Жданов.

В то же время он отметил, что при такой расстановке сил важной целью останется уничтожение Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.

Источник: Фейгин Live