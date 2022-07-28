Жданов объяснил, чем России грозит потеря контроля над правым берегом Днепра
Правый берег реки Днепр имеет для России стратегическое значение, иначе удержание фронта со стороны оккупантов начнет ослабляться.
Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
— Если мы уничтожим правобережную группировку, то огневыми средствами мы перекрываем вход в Крым. Мы закрываем, фактически, горлышко бутылки из которого постоянно льется поток техники и личного состава из РФ, — объяснил военный эксперт.
Кроме того, Жданов добавил, что при освобождении правого берега Днепра ВСУ сможет взять под контроль железнодорожную ветку на Запорожье и взять под огневой контроль Мелитополь, из-за чего Запорожское направление “начнет очень сильно проседать”.
Военный эксперт отметил, что при поставках в Украину ракет типа ATACMS и сокращении дистанции по правобережью Днепра, станут возможными удары по Керченскому мосту, который соединяет материковую Россию и оккупированный Крым.
— Таким образом мы возвращаем Крыму статус полуострова, который будет отрезан от России. Тогда проблема освобождения Крыма становится намного легче, — отметил Олег Жданов.
В то же время он отметил, что при такой расстановке сил важной целью останется уничтожение Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте.
Источник: Фейгин Live