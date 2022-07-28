Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Путін не дозволить: Жданов про ймовірність відступу окупантів з Херсона

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Олег Жданов

Російські загарбники добровільно не покинуть тимчасово окупований ними Херсон.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Фейгін Life.

– Москва не піде. Генеральний штаб ніколи не піде, тому що Путін не дозволить. Для нього втратити єдиний обласний центр – це дорівнюватиме поразці у всій війні. Тому, я думаю, що він не піде. Але, я думаю, що тут є виняток з правил, – зазначив він.

За словами Жданова, якщо бійці побіжать, розуміючи всю безвихідь ситуації, то вже ніякий Генштаб і Кремль їх не зупинить.

Зараз дивляться

Крім того, експерт припустив, що ворог зможе перекинути на південь України максимально 7 тис. військових, якщо таку кількість вдасться зібрати, не послаблюючи інші напрямки.

Читайте
Жданов пояснив, чим Росії загрожує втрата контролю за правим берегом Дніпра

Повномасштабна війна в Україні триває вже 155-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка