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Факты / Украина

Били из РСЗО: Никополь подвергся обстрелу среди ночи

Татьяна Забожко, редактор ленты
РСЗВ Ураган РФ

Ночью 30 июля армия РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области.

Огонь российские захватчики открыли в 02.31.

По словам руководителя районной военной администрации Евгения Евтушенко, оккупанты били по городу из реактивных систем залпового огня.

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Других подробностей ночного обстрела Евгений Евтушенко пока не сообщал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Евгений Евтушенко

Фото: Минобороны РФ

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