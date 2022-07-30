Били из РСЗО: Никополь подвергся обстрелу среди ночи
Ночью 30 июля армия РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области.
Огонь российские захватчики открыли в 02.31.
По словам руководителя районной военной администрации Евгения Евтушенко, оккупанты били по городу из реактивных систем залпового огня.
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Других подробностей ночного обстрела Евгений Евтушенко пока не сообщал.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Евгений Евтушенко
Фото: Минобороны РФ