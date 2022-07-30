Июль, 30 в 6:32

Ночью 30 июля армия РФ обстреляла Никополь Днепропетровской области.

Огонь российские захватчики открыли в 02.31.

По словам руководителя районной военной администрации Евгения Евтушенко, оккупанты били по городу из реактивных систем залпового огня.

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Других подробностей ночного обстрела Евгений Евтушенко пока не сообщал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Евгений Евтушенко

Фото: Минобороны РФ