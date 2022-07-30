Гатили з РСЗВ: Нікополь зазнав обстрілу серед ночі
Уночі 30 липня армія РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.
Вогонь російські загарбники відкрили о 02.31.
За словами керівника районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, окупанти гатили по місту з реактивних систем залпового вогню.
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Інших подробиць нічного обстрілу Євген Євтушенко поки не повідомляв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Євген Євтушенко
Фото: Міноборони РФ