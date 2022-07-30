Гатили з РСЗВ: Нікополь зазнав обстрілу серед ночі

Липень, 30 в 6:32

Уночі 30 липня армія РФ обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.

Вогонь російські загарбники відкрили о 02.31.

За словами керівника районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, окупанти гатили по місту з реактивних систем залпового вогню.

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Інших подробиць нічного обстрілу Євген Євтушенко поки не повідомляв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 157-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Євген Євтушенко

Фото: Міноборони РФ