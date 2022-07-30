На саммите первых леди и джентльменов удалось собрать 200 млн грн на реанимобиле
Около 200 млн грн удалось собрать на автомобиле скорой помощи в рамках Саммита первых леди и джентльменов.
Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская.
— Люди из 51 страны мира уже присоединились к благотворительному сбору. Больше всего взносов было направлено из Украины, США, Германии, Великобритании и Израиля. Много средств выделил украинский бизнес, – отметила Зеленская.
Сбор продолжается. Его проводят через фандрейзинговую платформу United24.
— Есть переводы даже по одной гривне и одному доллару. Любая сумма сейчас важна. Эти деньги пойдут на закупку реанимобилей, спасающих жизнь украинцев. Я благодарна всем, кто приобщается к нашей инициативе, – выразила благодарность первая леди.
Напомним, 21 июля на фандрейзинговой платформе United24 был открыт благотворительный сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С, а 23 июля состоялся второй Саммит первых леди и джентльменов, во время которого сбор средств продолжился.
Источник: Президент Украины
Фото: Президент Украины