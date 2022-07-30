На саммите первых леди и джентльменов удалось собрать 200 млн грн на реанимобиле

Июль, 30 в 16:38

Около 200 млн грн удалось собрать на автомобиле скорой помощи в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

— Люди из 51 страны мира уже присоединились к благотворительному сбору. Больше всего взносов было направлено из Украины, США, Германии, Великобритании и Израиля. Много средств выделил украинский бизнес, – отметила Зеленская.

Сбор продолжается. Его проводят через фандрейзинговую платформу United24.

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— Есть переводы даже по одной гривне и одному доллару. Любая сумма сейчас важна. Эти деньги пойдут на закупку реанимобилей, спасающих жизнь украинцев. Я благодарна всем, кто приобщается к нашей инициативе, – выразила благодарность первая леди.

Напомним, 21 июля на фандрейзинговой платформе United24 был открыт благотворительный сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С, а 23 июля состоялся второй Саммит первых леди и джентльменов, во время которого сбор средств продолжился.

Источник: Президент Украины

Фото: Президент Украины