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Факти / Україна

На Саміті перших леді та джентльменів вдалось зібрати 200 млн грн на реанімобілі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Саміті перших леді та джентльменів вдалось зібрати 200 млн грн на реанімобілі

Близько 200 млн грн вдалось зібрати на автомобілі швидкої допомоги в межах Саміту перших леді та джентльменів.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

– Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору. Найбільше внесків надіслали з України, США, Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Багато коштів надав український бізнес, – зазначила Зеленська.

Збір триває. Його провадять через фандрейзингову платформу United24.

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– Є перекази навіть по одній гривні та одному долару. Будь-яка сума зараз важлива. Ці гроші підуть на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців. Я вдячна всім, хто долучається до нашої ініціативи, – висловила подяку перша леді.

Нагадаємо, 21 липня на фандрейзинговій платформі United24 було відкрито благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С, а 23 липня відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, під час якого збір коштів продовжився.

Джерело: Президент України

Фото: Президент України

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