На Саміті перших леді та джентльменів вдалось зібрати 200 млн грн на реанімобілі
Близько 200 млн грн вдалось зібрати на автомобілі швидкої допомоги в межах Саміту перших леді та джентльменів.
Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.
– Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору. Найбільше внесків надіслали з України, США, Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Багато коштів надав український бізнес, – зазначила Зеленська.
Збір триває. Його провадять через фандрейзингову платформу United24.
– Є перекази навіть по одній гривні та одному долару. Будь-яка сума зараз важлива. Ці гроші підуть на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців. Я вдячна всім, хто долучається до нашої ініціативи, – висловила подяку перша леді.
Нагадаємо, 21 липня на фандрейзинговій платформі United24 було відкрито благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С, а 23 липня відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, під час якого збір коштів продовжився.
Джерело: Президент України
Фото: Президент України