На Саміті перших леді та джентльменів вдалось зібрати 200 млн грн на реанімобілі

Липень, 30 в 16:38

Близько 200 млн грн вдалось зібрати на автомобілі швидкої допомоги в межах Саміту перших леді та джентльменів.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська.

– Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору. Найбільше внесків надіслали з України, США, Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Багато коштів надав український бізнес, – зазначила Зеленська.

Збір триває. Його провадять через фандрейзингову платформу United24.

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– Є перекази навіть по одній гривні та одному долару. Будь-яка сума зараз важлива. Ці гроші підуть на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців. Я вдячна всім, хто долучається до нашої ініціативи, – висловила подяку перша леді.

Нагадаємо, 21 липня на фандрейзинговій платформі United24 було відкрито благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С, а 23 липня відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, під час якого збір коштів продовжився.

Джерело: Президент України

Фото: Президент України