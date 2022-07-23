Июль, 23 в 17:29

Формула послевоенного восстановления Украины состоит из трех основных аспектов. Среди них – безопасность, отстройка инфраструктуры, а также физическое и ментальное восстановление украинцев.

Об этом во время выступления на втором саммите первых леди и джентльменов в Киеве рассказала Елена Зеленская.

— Нашу формулу восстановления можно составить из трех основных частей. И первая из них самая главная – безопасность. Чтобы перестали прилетать в мирные города ракеты и бомбы. Потому что мы можем восстанавливаться бесконечное число раз, и снова будут разрушения. В первую очередь — это закрытое небо и покой. Второе – это отстройка для того, чтобы людям было куда возвращаться. Восстановленная инфраструктура, отстроенные больницы, школы. И третий аспект – это физическое и ментальное восстановление украинцев, – сказала первая леди Украины.

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Зеленская отметила, что для лечения душевных ран в Украине была основана национальная программа психологического восстановления.

– Очень хочу, чтобы она заработала и мы показали нашу работающую модель миру. Потому что, к сожалению, в мире не становится меньше кризисных ситуаций, страшных событий, которые влияют на людей. И сейчас у Украины есть шанс сделать так, чтобы помочь не только себе, но и всему миру тоже, – сказала она.

Зеленская добавила, что дополнительный рычаг в этой формуле – скорость. Первая леди подчеркнула: Если мы не начнем восстановление сейчас, то потом будет поздно.